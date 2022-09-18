Первая смена форума «Амур» завершилась в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

На базе центра «Шарголь» с 10 по 16 сентября проходила первая окружная смена VI Дальневосточного молодежного образовательного форума «Амур». Смена была посвящена теме «Дальневосточного здоровья».

Проекты по направлению спорт, здоровый образ жизни и инновационные здоровьесберегающие технологии разработали участники форума. По итогам работы семь проектом получили сопровождение на три месяца от форума «Амур». Среди них оказались проект фестиваля экстремальных видов спорта, разработка и создание веревочного городка, карты здорового образа жизни. Проекты «ПРОдвижение СССР» и «PRO-питание» получили сертификаты по 50 тысяч рублей.

- Еще одним важным итогом форума стала концепция фестиваля здорового образа жизни. Это отличный жизнеспособный проект, который будет передан для использования и тиражирования регионам Дальнего Востока, - рассказали в профильном комитете правительства Хабаровского края.

Кроме того, на форуме участники узнали итоги конкурса Росмолодежь.Гранты. Семь проектов получили поддержку, при этом шесть из них – от ребят из Хабаровского края. Общая сумма грантов достигла 1,4 миллиона рублей.

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