Горячую воду вновь отключат в Хабаровском крае Фото: Евгения ГУСЕВА

В Хабаровске и Хабаровском районе продолжается подготовка к отопительному сезону, а, следовательно, ремонт на ТЭЦ и теплосетях.

Так, по информации АО «ДГК» 19 сентября плановые ремонтные работы завершатся на ТЭЦ-1. После 19 сентября горячая вода вернутся в дома жителей Индустриального района, а также части Центрального и Железнодорожного районов.

Кроме того, в понедельник, 19 сентября гидравлические испытания тепловых сетей начнутся на одной из котельных Хабаровского района. С 19 по 25 сентября горячую воду отключат у жителей села Некрасовка.

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