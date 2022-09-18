Двадцатый конкурс «Амурский хрусталь» пройдет в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске вовсю готовятся к предстоящей зиме. В декабре 2022 года в краевой столице вновь пройдет городской конкурс ледовых скульптур «Амурский хрусталь». Его будут проводить в двадцатый раз. Организатором конкурса выступает администрация Хабаровска.

Заявки начнут принимать 1 декабря. А основные работы по созданию ледовых скульптур пройдут с 22 по 25 декабря. Итоги конкурса подведут в конце февраля 2023 года.

Призовой фонд в этом году останется прежним – 360 тысяч рублей. За первое место полагается 80 000 рублей, за второе – 70 000, за третье – 60 000.

Работы участников будут оценивать по пяти критериям по пятибалльной системе. Члены жюри будут смотреть на «Технику и мастерство обработки льда», «Степень законченности произведения», «Рациональное использование материала», «Эмоциональность и выразительность композиции» и «Общее впечатление».

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