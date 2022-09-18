Демонстрировал запрещенку: в Биробиджане привлекли подростка, сделавшего неоднозначную публикацию в соцсетях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Биробиджане 16-летний подросток попался на демонстрации запрещенных символов. По информации УМВД России по Еврейской автономной области, неоднозначную публикацию удалось обнаружить в ходе мониторинга соцсетей.

На личной странице 16-летний житель Биробиджана разместил изображение с запрещенными символами.

- По данной ситуации в отношении подростка вынесено постановление и заведении дело об административном правонарушении по статье «Пропаганда и публичное демонстрирование символики экстремистских организаций», - сообщили в УМВД России по ЕАО.

Максимальная санкция предусматривает арест до 15 суток с конфискацией.

Кроме того, к ответственности привлекаются и родители обвиняемого по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних».

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