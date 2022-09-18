Первый фестиваль «Солнце в колодце» прошел в Хабаровске. Фото: togulife.ru.

В минувшую субботу, 17 сентября, в Хабаровске прошел первый в Хабаровске фестиваль «Солнце в колодце». Мероприятие проводили во внутренних дворах университета.

Главная задумка фестиваля – организовать интерактивное пространство для активной молодежи с лекторием. Организаторами был выбран формат open air. В первом часе с лекцией «Сколько стоит новый образ Хабаровска» перед участниками выступил кандидат архитектуры Алина Иванова. Об «Экологии речи. Как не настроить против себя всех-всех?» рассказал Дмитрий Верин-Галицкий, педагог и директора АНО «Рука в руке». С необычной лекцией «Камлание для начинающих. Шаманизм на все времена» выступил Евгений Бурдыга, исследователь истории коренных народов. Директор института социально-политических технологий и коммуникаций ТОГУ Михаил Бурик рассказал «Как победить в себе ленивую обезьяну». А мульти-музыкант Мария Рихтер поведала собственную историю на встрече-интервью «Из Питера в Хабаровск, в центр мира».

Далее перед участниками выступило еще 20 спикеров. Кроме того, на фестивале было множество интерактивных площадок.

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