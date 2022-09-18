Пропавшего мужчину ищут спасатели в Хабаровском крае

Тематическое фото Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю поступило обращение от отдела МВД России по району имени Полины Осипенко о пропаже человека. К поисковым работам приступили 16 сентября.

По данным полиции, мужчина 1974 года предположительно утонул в реке Им, примерно в 300 метрах от лесозаготовительного участка. Спасатели прибыли на место с необходимым снаряжением и лодкой, чтобы тщательно обследовать водоем.

Пока информации о завершении спасательной операции не поступало.

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