Местоположение неизвестно: в большую беду попали рыбаки в Хабаровском крае

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Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Сотрудники отдела МВД России по Солнечному району обратились в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. По их данным 16 сентября на реке Горин пропали двое рыбаков.
В полицию обратились родственники пропавших мужчин 1981 и 1967 годов рождения. Они рассказали, что около 21:00 мужчины находились на рыбалке и на моторной лодке отправились внизу по течению. Пропавшие планировали расставить сети. Но до сих пор об их местоположении ничего не известно.
- В воскресенье утром на место поисков отправилась группа спасателей поисково-спасательного отряда МЧС России из Комсомольска-на-Амуре, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Полицейские проводят оперативно-следственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
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