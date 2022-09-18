Штормовой ветер прогнозируют синоптики в Хабаровском крае в начале недели Фото: Михаил ФРОЛОВ

Относительно спокойные выходные в Хабаровском крае сменит неприятная погода. Как сообщают в ФГБУ «Дальневосточное УГМС», уже в понедельник, 19 сентября, в некоторых частях региона поднимется сумасшедший ветер.

Также в понедельник ожидаются осадки различной интенсивности. А по долинам рек ветер поднимется до 15-20 метров в секунду. Наихудшая обстановка будет на севере Хабаровского края.

Так, в Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском и Охотском районах пройдут сильные осадки. На Охотском побережье порывы ветра будут достигать 22-27 метров в секунду.

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