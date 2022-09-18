Ограбление по горячим следам раскрыли полицейские в Хабаровском крае Фото: Артем КИЛЬКИН

Грабеж средь бела дня произошел в поселке Токи Ванинского района. Однако подозреваемого поймали по горячим следам.

Дело было в магазине. 38-летний мужчина выследил пенсионера, зашел за ним в магазин и выждав момент, когда пожилой мужчина начнет расплачиваться за покупки, вырвал пять тысяч рублей у него из рук и убежал. По традиции награбленное мужчина потратил на выпивку и закуску.

- Заведено уголовное дело по статье «Грабеж». Максимальное наказание – лишение свободы до 7 лет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Сейчас решают вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

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