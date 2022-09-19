Порывистый ветер и дождь придут в Хабаровск 19 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник в Хабаровске возможен небольшой дождь в течение дня. Скорость ветра будет варьироваться в пределах 7-12 метров в секунду, периодами ускоряясь до 15-20 метров. Ночью температура опустится до 8-10 градусов, а днем поднимется до отметки +13.

- 19 сентября в Хабаровском крае ожидается неустойчивая погода. Синоптики прогнозируют осадки разной силы и ветер по долинам рек до 15-20 метров в секунду, - рассказали в ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

На севере края ожидается сильный дождь и ветер до 27 метров в секунду, а на юге и в центре - небольшие кратковременные осадки.

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