Расселение ветхого жилья продолжается в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Сотрудники городской администрации ответили на вопросы местных жителей касательно проекта «Жилье и городская среда». В рамках нацпрограммы в Хабаровском крае новые квартиры получат жильцы аварийных домов, которые были признаны таковыми до 1 января 2017 года. Изначально расселение планировалось провести до 2025 года, но по поручению губернатора сроки сократили до конца 2023 года. Всего в регионе нужно выделить 21 тысячу квадратов новой жилплощади. 270 квартир уже выдали за прошедшие три года, еще 307 предстоит расселить до конца следующего года.

- На проспекте был 61 аварийный дом. Пять бараков уже расселены, три из них снесли. Еще 24 дома сейчас на контроле. Большая часть их жильцов уже получили новые квадраты. Бывает, что в бараке остаются не расселенными две-три квартиры: их собственники не найдены, или у людей нет документов на жилье, или есть другие причины. Такой барак снести невозможно, - сказала Светлана Пискун, замначальника управления жилфонда и приватизации жилья администрации Хабаровска.

Квартиры для расселения приобретаются на вторичном рынке посредством аукционов. По закону предоставляются равнозначные по квадратуре жилые помещения. Деньги выделяются государством, что называется, «метр в метр». Сложность в том, что квартиры такой небольшой площади сегодня уже не строят, и подобрать равнозначное помещение невозможно. Поэтому администрация города оплачивает разницу из городского бюджета.

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