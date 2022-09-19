Хабаровские пожарные стали участниками соревнований «Дальневосточная вертикаль» Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Соревнование прошло 17 сентября во Владивостоке. Площадкой стала 41-этажная высотка «Аквамарин». Хабаровский край на «Дальневосточной вертикали-2022» представили пять сотрудников газодымозащитной службы из краевой столицы и Комсомольска: Олег Кондратьев, Андрей Никитин, Матвей Майер, Станислав Багринцев, Антон Панов.

Участникам предстояло покорить все этажи в полном обмундировании. Его вес иногда достигает 20 килограммов. Пожарные на скорость преодолели 155,5 метра вверх по лестнице. Сделать это получилось не у всех. Из 100 участников до верха добрался 91.

- Победила команда из Бурятии. Вторыми стали хозяева состязаний, третье место у команды Республики Саха (Якутия). Хабаровские пожарные заняли четвертое место, уступив соперникам всего 43 секунды, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Лучшее время в нашей команде показал Антон Панов, добравшись до финиша седьмым с результатом шесть минут и 44 секунды.

- Расположение лестничного марша и высота ступеней как раз подходящие. Подъем дался легче, чем думал. Немного расстроен результатом, но есть задел на будущее, - сказал Антон Панов.

Команды-победители были награждены кубками, медалями и ценными призами.

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