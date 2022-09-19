Упавшее дерево перекрыло проезд по улице Ким Ю Чена в Хабаровске

Фото: @khabarovsk_transport Фото: Социальные сети

Утро понедельника выдалось ветреным. Из-за мощных потоков воздуха в Хабаровске опять начали падать деревья. Одно из них завалилось на улице Ким Ю Чена. Мощный ствол перегородил дорогу транспорту, из-за чего водителям пришлось искать альтернативные пути проезда. Дерево вырвало с корнями, которые, в свою очередь, подняли плитку на тротуаре.

Местные жители обратились в «Горзеленстрой». Сотрудники службы приехали на место, чтобы убрать упавшее дерево с пути. В течение нескольких часов дорогу обещают освободить. Потом городским службам предстоит выполнить ремонт поврежденной брусчатки на пешеходной зоне.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.