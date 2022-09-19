Упавшее дерево перекрыло проезд по улице Ким Ю Чена в Хабаровске

Фото: @khabarovsk_transport
Фото: Социальные сети
Утро понедельника выдалось ветреным. Из-за мощных потоков воздуха в Хабаровске опять начали падать деревья. Одно из них завалилось на улице Ким Ю Чена. Мощный ствол перегородил дорогу транспорту, из-за чего водителям пришлось искать альтернативные пути проезда. Дерево вырвало с корнями, которые, в свою очередь, подняли плитку на тротуаре.
Местные жители обратились в «Горзеленстрой». Сотрудники службы приехали на место, чтобы убрать упавшее дерево с пути. В течение нескольких часов дорогу обещают освободить. Потом городским службам предстоит выполнить ремонт поврежденной брусчатки на пешеходной зоне.
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