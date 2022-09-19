«Ростелеком» запустил мобильную связь в Хабаровском крае

Зона покрытия сотовой сети компании охватывает территорию, на которой проживает не менее 95% населения края. Это города, поселки и небольшие населенные пункты, в также региональные автомобильные трассы и популярные места отдыха.

- Теперь «Ростелеком» в Хабаровском крае предлагает полный пакет телеком-услуг: высокоскоростной доступ в интернет, стационарную телефонную связь, сотовую связь и интерактивное ТВ Wink. Также у нас есть большая линейка дополнительных цифровых сервисов, которые закроют все коммуникационные потребности любой категории пользователей, будь то частный клиент, малый, средний или крупный бизнес. Пользоваться комплексом услуг от одного оператора всегда финансово выгодно, так как клиент получает значительную скидку. Единый счет, единый контактный центр и техническая поддержка по всем телеком-услугам - это удобно и экономит время на решение любых вопросов, - комментирует директор хабаровского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Раскол.

Мобильная связь «Ростелекома» доступна для подключения частным и корпоративным клиентам. В честь запуска компания предлагает выгодные пакетные решения и акции для существующих и новых абонентов.

Например, «Ростелеком» предлагает пакет «Технологии выгоды», в который включены мобильная связь, интернет и видеосервис Wink. В течение промопериода стоимость пакетного предложения будет всего 555 рублей в месяц. Выгода абонентов составит 44%.

Представители бизнеса края могут пользоваться мобильной связью компании за 1 рубль в месяц. Предложение актуально для корпоративных клиентов, которые перейдут на мобильную связь «Ростелекома» с сохранением своих номеров. Специальная цена будет действовать в течение трех месяцев после подключения.

Абоненты других сотовых операторов при переходе на мобильную связь «Ростелекома» могут сохранить свой номер, а также дополнительно экономить - звонки на домашние и сотовые телефоны компании по всей России бесплатные.

Узнать подробнее о пакетных предложениях, услугах и акциях компании можно на сайте rt.ru и по бесплатным телефонам 8 800-100-08-00 (для частных клиентов) и 8 800-200-30-00 (для корпоративных клиентов).