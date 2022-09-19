В Хабаровском крае разработали пошаговую инструкцию по оформлению земельных участков Фото: Евгения ГУСЕВА

С 2021 года в крае упростили порядок получения земельных участков в аренду. В рамках введения регионального инвестиционного стандарта был разработан свод правил с подробными инструкциями подключения к инфраструктуре и получения инвестором земли на торгах и без торгов.

- Агентство сформировало для инвестора простую и понятную инструкцию, в которой прописаны подробные шаги и сроки оформления земельного участка. К примеру, алгоритм для получения земли в аренду по результатам торгов включает в себя всего шесть действий, начиная с подачи заявления о проведении аукциона до государственной регистрации договора. В инструкции по процедуре «без торгов» 11 шагов. В целом, следуя нашим алгоритмам, инвесторы могут быстрее получить господдержку. Ознакомиться с инструкцией можно на инвестиционном портале края, - рассказал Андрей Дымченко, директор АПИРИ.

Вне торгов земельные участки могут получить организации, участвующие в государственно-частном партнерстве, концессионеры и компании, планирующие разместить социально-культурные и коммунально-бытовые объекты либо реализовать масштабные инвестиционные проекты. При этом сроки выдачи участков сокращены - с 30 дней примерно до 20 и меньше. В зависимости от ситуации документы могут выдать всего за несколько дней. Благодаря этому можно максимально быстро реализовать проект. В Хабаровском крае реализовано уже 16 инвестиционных проектов, получивших землю вне торгов.

Одной из мер господдержки, дающей право получить земельный участок таким образом, является оформление статуса «масштабный приоритетный проект». Таким образом было организовано строительство высокотехнологичного медцентра «Академия здоровья», ТЦ Brosko Mall и аквапарка Brosko Volna, а также магазина «Леруа Мерлен» в Хабаровске. На данный момент на сопровождении в агентстве по принципу «одного окна» находится 10 проектов со статусом масштабного приоритетного проекта.

Также в крае сокращены сроки утверждения схем расположения земельных участков и регистрации прав на недвижимость. Расположение земли теперь можно утвердить за восемь дней вместо 30, а на регистрацию недвижимости может уйти всего один день.

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