В Хабаровском крае нашли 46 несанкционированных свалок Фото: Управление Россельхознадзора по Хабаровскому краю

С начала этого года Управление Россельхознадзора по Хабаровскому краю, ЕАО и Магаданской области обнаружило 46 несанкционированных свалок производственных отходов на территории региона.

В начале сентября было выявлено десять несанкционированных свалок в районе сел Калинка и Дружба. В составе отходов нашли пластик, стекло, полиэтилен и другие долгоразлагаемые материалы, отравляющие почву.

- Правообладателям земельных участков - ООО «ЕвроАзия Групп» и ООО «Скифагро-ДВ», на которых расположены несанкционированные свалки, управлением выданы три предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований с предложением ликвидации свалок в указанные сроки, - рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю.

Управление Россельхознадзора с 2017 года выявило на территории края 99 несанкционированных свалок, в том числе 46 за истекший период. На данный момент ликвидирована 71 свалка.

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