Житель барака незаконно перекопал тротуар в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Житель одного из бараков, расположенного недалеко от Уссурийского бульвара, незаконно разрыл тротуар. На асфальте он написал «Здесь нужно положить трубу». Как именно хабаровчанин пришел к такому выводу и зачем самовольно принялся «помогать» городским службам - непонятно.

- Уважаемые хабаровчане, просим вас не заниматься самоуправством. Вы всегда можете обратиться в мэрию Хабаровска через соцсети, официальный сайт или по телефону 30-46-74, - обратились к жителям в администрации Хабаровска.

В мэрию не поступали обращения от жильцов дома о том, что на этом участке нужно проложить инженерные коммуникации. Теперь в рамках гарантийных обязательств подрядчик вынужден будет восстановить покрытие и установить новые бордюры.

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