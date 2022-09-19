На севере Хабаровского края ожидается ухудшение погоды Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На этой неделе на севере Хабаровского края ухудшится погода. 19 сентября в Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском и Охотском районах пройдут дожди. Ветер может усилиться до 22-27 метров в секунду, в том числе и на Охотском побережье.

20 сентября в Хабаровском крае ожидают понижение температуры воздуха на 8-10 градусов. В южных и центральных районах края начнутся заморозки, а в северных районах выпадет первый снег. Скорость ветра составит 18-23 метра в секунду, а на побережье достигнет 30-35 метров в секунду.

- В связи с ухудшением метеоусловий спасатели просят жителей территорий принять меры личной безопасности. В эти дни возможны сбои в работе объектов ТЭК и ЖКХ, аварии на дорогах. Также специалисты рекомендуют воздержаться от выходов в лес и к водоемам, - рассказали в пресс-службе правительства Хабаровского края.

В период непогоды возможны аварии на объектах ТЭК и ЖКХ и дорогах. Также рекомендуется отложить походы в лес и к водоемам до улучшения погодных условий.

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