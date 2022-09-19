Двое рыбаков без вести пропали в Хабаровском крае

Двое мужчин пропали на рыбалке в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

18 сентября поисково-спасательный отряд ГУ МЧС России по Хабаровскому краю вместе с полицейскими и местными жителями обследовал около 10 километров акватории и береговой линии вдоль реки Горин в Солнечном районе. 17 сентября здесь предположительно пропали два рыбака на лодке. Поиски пока не дали результатов.

- 19 сентября на помощь вылетел спасательный вертолет Ми-8 с группой поисковиков. Они с воздуха осмотрят акваторию реки и береговую полосу, - рассказали в ГУ МС России по Хабаровскому краю.

Напомним, что в минувшую пятницу двое мужчин 41 и 55 лет отправились на рыбалку. В 21:00 они на лодке поплыли вниз по течению реки Горин, чтобы расставить сети, но обратно так и не вернулись. Их местоположение сейчас неизвестно. Спасателям удалось найти только сиденье от лодки и топливный бак.

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