В Хабаровском крае пройдет национальный чемпионат «Абилимпикс» Фото: Правительство Хабаровского края

Завтра в Хабаровском крае пройдет первый день подготовительного этапа Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Он продлится до 28 сентября. Соревнования пройдут в Хабаровске, Комсомольске, поселках Ванино и Чегдомын. В состязаниях примут участие 35 человек по 22 компетенциям.

Школьники, студенты и специалисты проходят испытания в очно-дистанционной форме. В испытаниях примут участие прошедшие отборочный этап в 2021 году и победители чемпионатов края в 2022 году.

- Участники чемпионата «Абилимпикс» не только решают вопросы своей занятости. Они доказывают, что люди с инвалидностью на равных с остальными являются профессионалами своего дела, - рассказали в пресс-службе министерства образования и науки Хабаровского края.

Подобные чемпионаты в России проходят каждый год и являются частью президентской платформы «Россия - страна возможностей». Центры развития движения открыты во всех 85 регионах РФ.

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