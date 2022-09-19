В Хабаровск приехали победители Всероссийского конкурса «Большая перемена» Фото: Правительство Хабаровского края

Победители Всероссийского конкурса «Большая перемена» прибыли в Хабаровск. На вокзале детей встретили представители министерства образования и науки Хабаровского края и Российского движения школьников.

Образовательная поездка «Путешествие мечты» проходит в два этапа. С 5 по 20 сентября 150 победителей конкурса преодолеют путь от Санкт-Петербурга до Владивостока, и столько же человек проедут от Владивостока до Санкт-Петербурга с 22 сентября до 7 октября. График движения поезда, на котором дети отправятся в «Путешествие мечты», разработан так, что большую часть пути юные пассажиры преодолеют ночью, а дни проведут на экскурсиях.

- Ребята - вы исключительные, вам выпала уникальная возможность посетить всю Россию. Хабаровск встречает участников образовательного путешествия второй год подряд. Сегодня для вас подготовили специальную программу - посещение значимых мест, которые расскажут о традициях и истории нашего города и края, - рассказала Кристина Вольф, начальник управления воспитания, дополнительного образования и детского отдыха.

Школьники посетят главные достопримечательности Хабаровска - Гродековский музей, Амурский мост, площадь «Город воинской славы». Некоторым ребятам выпадет возможность посетить музей хоккейной команды «Амур» и познакомиться с хоккеистами во время их тренировки.

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