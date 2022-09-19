В Хабаровске пройдет серия домашних игр хоккейной команды «Амур» Фото: Хоккейный клуб «Амур»

В Хабаровске начинается новая серия домашних игр хоккейной команды «Амур». 19 и 21 сентября «тигры» выйдут на лед с уфимской командой «Салават Юлаев». Матчи в «Платинум арене» начнутся в 19:00. Команда противника сыграет матч в обновленном составе.

- «Салават» обзавелся новой вратарской линией: из «Витязя» приехал опытный Илья Ежов, а из Финляндии вернулся Андрей Кареев. Другими заметными приобретениями стали защитник Райан Мерфи и форварды Станислав Бочаров, Евгений Тимкин вместе с североамериканскими форвардами Джошуа Хо-Сэнгом и Александром Хмелевским, - рассказали в пресс-службе хоккейного клуба «Амур».

В прошлом сезоне противники по очереди уступили друг другу победу. На матче 3 ноября 2021 года «Салават Юлаев» обыграл «Амур» со счетом 3:2. В конце месяца, 28 ноября, «тигры» реабилитировались, одержав над уфимцами победу со счетом 2:1.

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