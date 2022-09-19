В Хабаровске пройдет фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске 24 сентября пройдет краевой этап Всероссийского Фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче. Мероприятие проведут в Дальневосточном государственном университете путей сообщения. Торжественное открытие состоится в 13:00. Цель фестиваля - популяризация энергосберегающего образа жизни.

- Программа выстроена так, чтобы гости могли познакомиться с теоретическими аспектами энергосбережения, оценить технологии и оборудование, получить консультации специалистов. Также надеемся, что через это мероприятие мы воспитаем культуру экологичного мышления, разумного и ответственного отношения к окружающему миру, - рассказали в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Гости фестиваля смогут ознакомиться с историей предприятий топливно-энергетического комплекса и принять участие в мероприятиях.

Всероссийский фестиваль электроснабжения #ВместеЯрче ежегодно проходит в разных городах страны в августе-октябре. Он нацелен в том числе и на профориентацию и популяризацию профессий ТЭК.

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