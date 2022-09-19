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Происшествия19 сентября 2022 6:54

Снес шлагбаум на полном ходу: водителя разыскивают после ДТП на «Обходе Хабаровска»

Водитель снес шлагбаум на автобане «Обход Хабаровска»
Александра ШОПЕНКО
Автомобиль устанавливается, водителя разыскивают

Автомобиль устанавливается, водителя разыскивают

Фото: Скриншот с видео

Платная трасса «Обход Хабаровска» работает всего несколько месяцев, а на нее уже покусился странный водитель. Он устроил ДТП, протаранив шлагбаум. Происшествие попало на видео.

ДТП случилось около 23:00 часов 16 сентября. На кадрах внедорожник подъезжает к одному из въездов на трассу, который находится в Хабаровском районе. Водитель снес шлагбаум и умчал дальше. Судя по видео, сбавлять скорость водитель даже не собирался.

- Автомобиль устанавливается, водителя разыскивают для выяснения обстоятельств ДТП. Проводится проверка, - прокомментировали «КП» - Хабаровск» в отделении пропаганды краевого УГИБДД.