Снес шлагбаум на полном ходу: водителя разыскивают после ДТП на «Обходе Хабаровска»

Автомобиль устанавливается, водителя разыскивают Фото: Скриншот с видео

Платная трасса «Обход Хабаровска» работает всего несколько месяцев, а на нее уже покусился странный водитель. Он устроил ДТП, протаранив шлагбаум. Происшествие попало на видео.

ДТП случилось около 23:00 часов 16 сентября. На кадрах внедорожник подъезжает к одному из въездов на трассу, который находится в Хабаровском районе. Водитель снес шлагбаум и умчал дальше. Судя по видео, сбавлять скорость водитель даже не собирался.

- Автомобиль устанавливается, водителя разыскивают для выяснения обстоятельств ДТП. Проводится проверка, - прокомментировали «КП» - Хабаровск» в отделении пропаганды краевого УГИБДД.