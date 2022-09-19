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Общество19 сентября 2022 6:54

Жители поселка Золотой боятся выходить на улицу из-за тигрицы

Хищница уже расправилась с десятками собак в поселке
Александра ЯВИЩЕНКО
Жители поселка Золотой боятся выходить на улицу из-за тигрицы

Жители поселка Золотой боятся выходить на улицу из-за тигрицы

Фото: Иван МАКЕЕВ

В поселке Золотой, который находится в районе имени Лазо, обосновалась краснокнижная тигрица. Она терроризирует местных жителей и нападает на домашних животных. Накануне хищница попала в объектив камеры видеонаблюдения. Люди уже обратились в минприроды с просьбой отловить опасную кошку и защитить их от ее нападок. В ведомстве пока прорабатывают план по ловле животного.

Как говорят жители поселка, жертвами тигрицы за лето стали около 30 собак. Многие запасаются пиротехникой, чтобы отпугивать хищницу. Громкие звуки заставляют охотницу бежать, что хоть как-то помогает местным справляться с ее нападками.

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