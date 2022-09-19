Утренний рейс компании «Якутия» «Чита – Хабаровск» перенесли
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Самолет должен был долететь в Хабаровск 19 сентября в 11:40 утра. Время прибытия перенесли на 2:00 ночи. На данный момент самолет находится на взлетно-посадочной полосе.
- Рейс авиакомпании застрял в Чите. Самолет стоит на взлетно-посадочной полосе, пассажиров отправляют получать багаж и питание, - рассказал один из пассажиров отложенного рейса.
Точная причина задержки неизвестна, однако она оправдана технической необходимостью. Пассажиров отправили за едой и багажом. Вылет авиатранспорта был запланирован на 8:10 утра, позже его перенесли на 22:30 вечера.
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