Утренний рейс компании «Якутия» «Чита – Хабаровск» перенесли Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Самолет должен был долететь в Хабаровск 19 сентября в 11:40 утра. Время прибытия перенесли на 2:00 ночи. На данный момент самолет находится на взлетно-посадочной полосе.

- Рейс авиакомпании застрял в Чите. Самолет стоит на взлетно-посадочной полосе, пассажиров отправляют получать багаж и питание, - рассказал один из пассажиров отложенного рейса.

Точная причина задержки неизвестна, однако она оправдана технической необходимостью. Пассажиров отправили за едой и багажом. Вылет авиатранспорта был запланирован на 8:10 утра, позже его перенесли на 22:30 вечера.

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