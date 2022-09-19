В ЕАО сгорел ангар, в котором жили иностранцы
Фото: ГУ МЧС России по ЕАО
18 сентября примерно в 16 часов в пожарную часть поступил вызов. Очевидцы рассказали, что горит ангар на улице Гаражной в селе Бабстово. Когда на место приехали пожарные, из помещения шел густой дым, а внутри было все охвачено огнем. Спасателям удалось быстро локализовать пламя.
- Выяснилось, то в ангаре жили и работали иностранные граждане. Они готовили уборочную технику к холодам. Помещение отапливалось печью. Предположительно, рабочие оставили ее без присмотра, что и привело к пожару, - рассказали в ГУ МЧС России по ЕАО.
Ангар полностью разрушен в результате пожара
Фото: ГУ МЧС России по ЕАО
Помещения бытового назначения и имущество, находящиеся внутри, полностью выгорели. Специалисты называют нарушение правил пожарной безопасности основной причиной случившегося. Собственник ангара и ущерб от пожара пока устанавливаются.
Внутри ангара ничего не уцелело
Фото: ГУ МЧС России по ЕАО
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru