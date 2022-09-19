В ЕАО сгорел ангар, в котором жили иностранцы Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

18 сентября примерно в 16 часов в пожарную часть поступил вызов. Очевидцы рассказали, что горит ангар на улице Гаражной в селе Бабстово. Когда на место приехали пожарные, из помещения шел густой дым, а внутри было все охвачено огнем. Спасателям удалось быстро локализовать пламя.

- Выяснилось, то в ангаре жили и работали иностранные граждане. Они готовили уборочную технику к холодам. Помещение отапливалось печью. Предположительно, рабочие оставили ее без присмотра, что и привело к пожару, - рассказали в ГУ МЧС России по ЕАО.

Ангар полностью разрушен в результате пожара Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Помещения бытового назначения и имущество, находящиеся внутри, полностью выгорели. Специалисты называют нарушение правил пожарной безопасности основной причиной случившегося. Собственник ангара и ущерб от пожара пока устанавливаются.

Внутри ангара ничего не уцелело Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

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