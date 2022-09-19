В Хабаровском крае высадили деревья на территориях общей площадью более 30 тысяч гектаров Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжается восстановление леса, пострадавшего от рубок и пожаров. К середине сентября в регионе деревьями засадили площадь 31,1 тысяч гектаров. В этом году планируют высадить еще столько же.

- Лесовосстановительные мероприятия проведены на площади около 31,1 тысячи гектаров. Из них искусственное лесовосстановление выполнено на 4,6 тысячи гектаров, а компенсационное лесовосстановление – на 676. Всего же до конца года планируется восстановить 64 тысячи гектаров леса, для чего в 56 теплицах сейчас выращивают сеянцы, - рассказали в пресс-службе министерства лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края.

На прошлой неделе министр лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края Максим Гулько посетил территорию посадок в Кербинском лесничестве в районе имени Полины Осипенко. На участке 1 тысячи гектаров высадят более 2 миллионов саженцев хвойных деревьев.

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