Жителю Хабаровска грозит до пяти лет лишения свободы за угон мотоцикла

Жителю Хабаровска грозит до 5 лет лишения свободы за угон мотоцикла Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию Хабаровска с заявлением о краже обратился житель Индустриального района. Ночью из двора дома на Малиновского угнали его спортивный мотоцикл. Владелец имущества оценил ущерб в 150 тысяч рублей. По описанию мотоцикла его вскоре нашли на Белорусской. Полицейские также задержали 17-летнего подозреваемого.

- Ранее злоумышленник неоднократно привлекался к уголовной ответственности за квартирные кражи, угоны и грабежи, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Задержанный признался, что угнал мотоцикл с целью дальнейшей продажи. На фигуранта возбудили уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание за данное преступление - до пяти лет лишения свободы. Злоумышленника заключили под стражу, байк вернули собственнику.

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