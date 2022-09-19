Учащихся школы №38 в Хабаровске эвакуировали из-за фальшивого динамита Фото: Telegram-канал Baza

Во дворе школы №38 в Хабаровске обнаружили подозрительный предмет, напоминающий динамит. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Руководство школы приняло решение эвакуировать всех школьников и вызвать полицию и кинологов. После того как 159 человек эвакуировали, потенциально опасный предмет изучили специалисты. Они определили, что это муляж, и он не несет никакой опасности.

Как выяснилось позже, муляж нашли учащиеся младших классов, во время изучения мусорки. Дети вытащили заинтересовавший их предмет и оставили его на заднем дворе школы, после чего его обнаружил кто-то из сотрудников.

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