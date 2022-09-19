Сильный ветер и холодная погода будет в Хабаровске 20 сентября Фото: Евгения ГУСЕВА

Сегодня синоптики обещают холодную погоду в Хабаровске. Ночью температура воздуха опустится до +1, но ощущаться будет как -5. Днем потеплеет до 12 градусов, но холодный ветер заставит хабаровчан достать теплую одежду. По прогнозу, сегодня не будет дождей. Западный ветер достигнет скорости 7-12 метров в секунду, местами сила порывов будет доходить до 20 метров.

- 20 сентября опасные метеоявления прогнозируются в южных и центральных районах Хабаровского края. Здесь будут отмечаться заморозки от 0 до -3 градусов. На севере возможны осадки в виде мокрого снега, местами сильные, усиление ветра по долинам рек до 18-23 метров в секунду, а на побережье до 30-35 метров, - рассказали в ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Средняя температура днем во всех районах Хабаровского края достигнет 10-14 градусов.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.