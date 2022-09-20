Первый снег выпал в Комсомольске-на-Амуре 20 сентября Фото: @khabarovskie Фото: Социальные сети

20 сентября в Комсомольске выпал первый снег. Многие жители города были удивлены сегодня утром, выглянув в окно. Кто-то еще не успел убрать летнюю одежду, как уже пора доставать зимнюю. В этом году похолодало куда раньше, чем обычно, но синоптики спешат успокоить местных жителей. Циклон пришел в Хабаровский край на два дня, после чего в регионе опять немного потеплеет.

Вместе с первыми заморозками погоду омрачает сильный ветер. Порывы местами достигают 35 метров в секунду. Жителей края просят соблюдать осторожность. Во всех городах аварийные и спасательные службы приведены в повышенную готовность.

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