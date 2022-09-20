Единый Региональный застройщик зарегистрирован в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

АО «Застройщик.27» будет заниматься реализацией комплексного развития территорий. Компания будет заниматься деятельностью, связанной со строительством и реализацией коммерческого жилья, а на вырученные средства краевые власти будут покупать квартиры для детей-сирот и решать проблему домов-долгостроев.

- Мы рассчитываем также, что с помощью этой компании мы сможем активнее реализовывать механизмы КРТ. У нас есть возможность вносить в уставный капитал компании земли, которые будут предоставлены под КРТ. Это даст возможность «Застройщику.27» задействовать коммерческие механизмы для привлечения инвесторов, - рассказал Керим Сунгуров, заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам строительства.

Также на регионального застройщика ляжет обязанность по завершению строительства проблемных жилых домов. Идею о едином региональном застройщике предложил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в конце прошлого года.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.