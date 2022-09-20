Участники второй смены форума «Амур» займутся популяризацией семейных ценностей в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае стартовала вторая смена Дальневосточного молодежного образовательного форума «Амур» под названием «Дальневосточная семья». Цель смены - популяризация семейных ценностей и распространение современных методов воспитания дошколят. Смена продлится до 25 сентября, ее участниками стали 183 человека из 11 регионов России, а также жители ЛНР.

Участникам предстоит разработать социальную франшизу развития семейных клубов за неделю и создать видеокурс по воспитанию и реальные проекты по формированию семейных сообществ Дальнего Востока.

– Вторая смена - это эксперимент, который очень нужен каждому из нас, потому что семья есть у каждого, и она разная. Сохранение семейных ценностей объединяет поколения и делает наше общество крепче. Поэтому по результатам смены мы хотим получить продукт, которым сможет воспользоваться любой человек, - рассказала Татьяна Мандрыкина, программный директор смены.

Экспертами смены станут теле- и радиоведущая Тутта Ларсен, заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов, министр соцзащиты края Александр Дорофеев и представители области молодежной политики и семейных отношений.

Также в рамках смены пройдет конкурс грантов, участники которого смогут выиграть до 300 тысяч рублей на реализацию своего проекта.

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