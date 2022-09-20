Трех браконьеров поймали за выловом осетра и лосося на реках Хабаровского края

Трех браконьеров поймали на реках Хабаровского края Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

В Ульчском районе в акватории Амура недалеко от села Савинское полицейские задержали двух мужчин - 36-летнего хабаровчанина и 25-летнего жителя поселка Новобурейск Амурской области. В их катере было обнаружено три осетра и около 8,7 килограмма черной икры. Рыбу отпустили в воду. Катера, моторы к ним и сети, используемые мужчинами для незаконной ловли, а также черную икру изъяли и поместили на ответственное хранение.

Во втором случае правоохранители задержали 46-летнего жителя села Дуди, у которого они нашли 20 лососевых рыб. У мужчины не было разрешения на ловлю рыбы. Незаконно добытый лосось был уничтожен на месте.

- Все задержанные знали, что нарушают закон. Из них только 25-летний мужчина раньше не привлекался к ответственности. Остальные же имели за плечами уголовное прошлое, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

На всех подозреваемых завели уголовные дела. Максимальное наказание, которое может грозить нарушителям, - лишение свободы на срок до одного года.

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