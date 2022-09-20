Стендап-комик Иван Абрамов выступит в Биробиджане 25 октября Фото: iabramov.ru

25 октября состоится концерт стендап-комика Ивана Абрамова в Биробиджане. Звезда ТНТ выступит перед зрителями с сольной развлекательной программой, которая включит в себя лучшие номера и новый материал. Жителей города ожидает интересный вечер, который точно запомниться своеобразными шутками комика.

- Новая программа обещает быть еще более живой, еще более насыщенной трушными шутками и наполненной темами, волнующими каждого из нас, - написано на официальном сайте комика.

Мероприятие пройдет в городской филармонии. Начало в 19:00. Стоимость билетов варьируется от 1,2 до 3,4 тысячи рублей.

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