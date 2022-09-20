В Хабаровском крае стартовал проект «Киокусинкай в школу»

Руководителем проекта назначили трехкратного чемпиона мира по карате киокусинкай Хаида Мантаева Фото: Правительство Хабаровского края

В школах Хабаровского края стартовали уроки киокусинкай. Пробные занятия пройдут в четырех хабаровских школах - №38, №47 имени Героя РФ Владимира Александровича Тамгина, №2 поселка Березовка и лицее «Ступени».

Проект «Киокусинкай в школу» в пилотном формате запустили в Магаданской области в прошлом году. Показавший положительные результаты проект распространили на все регионы Дальнего Востока. Руководителем проекта назначили трехкратного чемпиона мира по карате киокусинкай Хаида Мантаева. Сейчас он посещает дальневосточные регионы с целью определения направления деятельности и объема задач. В рамках поездки он также встретился с министром образования и науки края Викторией Хлебниковой, директорами учебных заведений региона и учителями физкультуры.

- Планы по реализации проекта большие, он рассчитан на школьников 4-6 классов. Тренировать детей будут учителя физкультуры с базовыми знаниями этого вида спорта. Планируется, что занятия будут проходить как в формате факультатива в качества третьего часа физкультуры для всех желающих, так и в качестве дополнительного образования. Планируем, что участниками проекта в этом учебном году станут 500 учащихся, - рассказала Виктория Хлебникова.

На данный момент проект находится на стадии реализации. В школах провели презентации, набрали первые группы и уже приступили к занятиям. В рамках проекта решили вопросы по учебному и материально-техническому оснащению занятий.

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