В Хабаровском крае проведут общекраевой субботник и акцию «Вода России» Фото: Правительство Хабаровского края

24 сентября в Хабаровском крае пройдет общекраевой субботник и акция «Вода России». Такие акции проводят весной и осенью перед масштабными праздниками. В этом году в поселениях края готовят большую культурную программу, приуроченную к 84-летию с момента образования региона. В субботнике традиционно примут участие студенты, сотрудники коммерческих организаций, жители микрорайонов, военные и чиновники. Особое внимание при уборке территорий уделят памятникам, обелискам и местам воинских захоронений.

- Надеемся, что, как и в прежние годы, жители не останутся в стороне и помогут навести порядок на ближайших территориях. Благодарим каждого, кто не останется в стороне и присоединится к общегородскому субботнику 24 сентября, наведет порядок в своем дворе, на территории предприятия, где работает, в парке или сквере по месту жительства, - рассказали в пресс-службе министерства ЖКХ Хабаровского края.

На полезное мероприятие планируют привлечь более 100 тысяч человек, которые уберут неорганизованные свалки, облагородят дворы, детские спортплощадки и посадят деревья.

24 сентября также начнется самая крупная в этом году экологическая акция «Вода России. Зеленая Россия». В ней примут участие волонтеры, школьные лесничества и представители РЖД, МЧС, УФСИН, Хабаровской таможни и других ведомств. Ее проводят в рамках проекта «Экология», и она уже бьет рекорды прошлых лет. В этом году у акции впервые появится собственный амбассадор - группа «Двадцать», победившая на фестивале «Рок над Амуром». Министерство природы Хабаровского края призывает неравнодушных граждан принять участие в акции и внести вклад в облагораживание своего города.

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