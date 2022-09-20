Доходы и расходы казны Хабаровского края увеличились на 11 миллиардов рублей Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Согласно новому законопроекту, принятому закдумой Хабаровского края, доходы и расходы казны региона увеличены на 11 миллиардов рублей.

- Практически на одну шестую в сравнении с собственными доходами в крае вырастает величина источника финансирования. В основном это собственные налоговые и неналоговые доходы региона. Самый весомый рост отмечен по поступлениям налогов на прибыль и имущество. Есть и поступления, связанные с ростом доходов от упрощенной системы налогообложения, налога на доходы физлиц, поступления от акцизов. Теперь в крае появилось больше возможностей, чтобы профинансировать разные направления социально- экономической деятельности, - сказала Ирина Зикунова, спикер краевого парламента.

Допфинансирование получат сферы здравоохранения, образования, ЖКХ, жилищного строительства, соцзащиты. Около 800 миллионов рублей направят на строительство дорог. Также деньги выделят на региональную надбавку к пенсиям и повышение качества жизни в Хабаровском крае.

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