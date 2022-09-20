В селе Найхин Хабаровского края завершили ремонт дороги, ведущей к школе Фото: Правительство Хабаровского края

1 сентября в селе Найхин открыли новую школу. Во время строительства повредили уже изношенную дорогу, которая вела к образовательному учреждению. Ее решили отремонтировать.

Работы на дороге «Подъезд к селу Найхин» вели с мая по начало сентября. На эти цели были направлены средства как из регионального, так и федерального бюджетов. Ремонтные работы завершили раньше запланированного срока.

- Когда мы зашли на объект, то обнаружили, что местами вообще отсутствовало асфальтобетонное покрытие, имели место локальные пучины примерно на протяжении километра дороги. Была расчищена полоса отвода от кустарников, произведена расчистка кюветов, очистка водопропускных труб, мы сделали каменную наброску, заменили пучинистый грунт, отсыпали основание толщиной до 20 сантиметров и уложили два слоя асфальтобетона: шесть сантиметров - нижний и пять сантиметров - верхний слой, - рассказал Александр Попов, исполняющий обязанности директора подрядной организации.

Также отремонтировали два километра дороги и уложили асфальтобетонное покрытие, гарантийный срок которого составляет пять лет. В 2022 году в Хабаровском крае планируют отремонтировать более 90 дорог и дорог регионального значения более 91 километра.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.