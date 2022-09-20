Сотрудник клининговой компании украл деньги из квартиры клиента в Хабаровске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские раскрыли кражу, которую совершил сотрудник клининговой компании. Он пришел в квартиру клиента и, пока никто не видел, украл конверт с 165 тысячами рублей. Пропажа обнаружилась, когда работник уже ушел.

- Сотрудники уголовного розыска задержали ранее не судимого 20-летнего хабаровчанина. Оказалось, что подозреваемый успел потратить деньги на свои нужды, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

На мужчину завели уголовное дело по статье о краже. Ему грозит до двух лет лишения свободы. В отношении фигуранта избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

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