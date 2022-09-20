В Хабаровском крае начал работу Кутынский горно-обогатительный комплекс Фото: пресс-служба компании «Полиметалл»

В Хабаровском крае запустили в работу новый горно-обогатительный комплекс на Кутынском золоторудном месторождении в Тугуро-Чумиканском районе. Первой продукцией, полученной на старте работы комплекса, стал золотосеребряный цементат. Средний объем производства на предприятии, по ожиданиям, составит более трех тонн золота в год.

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и гендиректор «Полиметалла» Виталий Несис посетили основные объекты предприятия и наградили наиболее отличившихся работников комбината. На сегодняшний день на предприятии трудится более 700 специалистов и 300 сотрудников подрядных организаций.

Реализация данного инвестиционного проекта является частью стратегии социально-экономического развития Хабаровского края до 2030 года. Ежегодные налоговые поступления в бюджет составят около 1,2 миллиарда рублей.

- Освоение месторождения и возведение производственных объектов на Кутыне стало серьезным вызовом для компании. Работы велись в непростых погодных условиях, со сложной логистикой. Тем не менее команда успешно справилась с поставленными задачами, построив производственный комплекс практически за два года, - сказал Виталий Несис.

«Полиметалл», в состав которого входит новый горно-обогатительный комплекс, является одним из наиболее социально ориентированных холдингов на территории края. Только за прошлый год инвестиции в социальную инфраструктуру Тугуро-Чумиканского района составили более 27 миллионов рублей. Всего за прошлый год компания вложила в Хабаровский край более 500 миллионов рублей социальных инвестиций.

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