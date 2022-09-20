Выиграл обратный билет: мужчина из Амурска нарушил закон на следующий день после выхода из колонии

Житель Амурска отправился в колонию сразу после освобождения Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Амурчанин отбывал срок в колонии. Когда его освободили, мужчина направился к своему знакомому. Он собирался пожить у товарища какое-то время, пока не наладятся дела. Он пришел домой, где проживала семья, и дождался, пока за ним никто не будет наблюдать. Тогда мужчина украл золотые украшения и поспешил на выход.

- Виновный был задержан в тот же день и заключен под стражу. На него завели новое уголовное дело по статье «Кража», - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Рецидивист полностью признал свою вину. Он раскаялся и помогал следствию. С учетом прошлого амурчанина суд приговорил его к одному году и девяти месяцам колонии строгого режима.

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