Администрация Хабаровска направила 40 миллионов рублей на капремонт школы №67 Фото: Администрация Хабаровска

Школу №67 в микрорайоне Красная Речка отремонтируют за средства городского бюджета. Власти выделили 40 миллионов на замену окон и радиаторов, а также строительство спорткомплекса.

- По поручению мэра было решено выполнить капремонт системы отопления. В июне были изысканы дополнительные средства. Гордума уточнила для отрасли образования бюджет. Затем было выделено почти 40 миллионов рублей. После прошел конкурс, по итогам которого был определен подрядчик. Работы уже начались. Их должны закончить к началу отопительного сезона, - сказала Татьяна Матвеенкова, начальник управления образования администрации города.

Новые окна в кабинетах и коридорах школы установят до конца этой недели. На обновление системы отопления уйдет чуть больше времени. Спорткомлекс также почти достроен. После возведения рабочие приступят к его внутренней отделке. Пока проходит ремонт, дети продолжают ходить в школу.

- С новыми окнами и радиаторами здесь будет комфортно зимой. Мы мобильно передвигаемся по тем кабинетам, которые уже отремонтированы. Поэтому учебный процесс идет по плану, - сказала Эльвира Мешкова, директор школы №67.

Отметим, что аналогов стадиону, который строится на базе учебного заведения, в городе нет.

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