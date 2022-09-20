Мороз до -5 ожидается в Хабаровском крае 21 сентября Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Хабаровский край пришла осень, а кое-где уже отмечаются первые заморозки. Вслед за морозами пришел и снег, что удивило жителей центральной части региона. Обычно земля здесь впервые белеет в октябре, но в этом году погода в Хабаровском крае решила быть непредсказуемой.

На юге ночью пройдет небольшой дождь, переходящий в мокрый снег. Температура опустится до ноля. Днем температура поднимется до 15-20 градусов. В центре региона будет похожая погода, но днем столбик термометра покажет на три градуса меньше. На севере края температура опустится до -2 ночью, а с восходом солнца поднимется до +13. Во всех районах края будет буйствовать сильный ветер. Его порывы достигнут скорости 20-35 метров в секунду.

В Хабаровске среда пройдет без осадков. Ночью температура опустится до +2, а днем составит 15-17 градусов. Ветер ускорится до 15-18 метров в секунду.

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