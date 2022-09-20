Житель Хабаровского края ударил соседа ножом в живот в ходе ссоры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром 13 октября прошлого года 65-летний житель Еврейской автономной области выпил и поругался со своим соседом. В ходе конфликта он ударил оппонента ножом в живот, нанеся ему тяжкие телесные повреждения. Потерпевшему удалось сбежать.

- Изучением материалов уголовного дела выявлены существенные нарушения уголовно-процессуального закона, препятствующие его направлению в суд, - рассказали в пресс-службе прокуратуры ЕАО.

Предъявленное обвинение расходится с требованиями закона, а также не были проведены необходимые следственные действия. В связи с этим уголовное дело возвратили следователю для дополнительного расследования.

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