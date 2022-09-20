На территории ЕАО начинаются заморозки Фото: Мария ЛЕНЦ

21 сентября на всей территории ЕАО ожидаются заморозки от 0 до -5 градусов. В связи с неблагоприятной погодой возможен рост числа бытовых пожаров, несчастных случаев в природной среде и осложнения обстановки на дорогах. Сотрудники МЧС России напоминают жителям области о рисках, связанных с низкими температурами.

- Прогнозируется увеличение количества техногенных пожаров, вызванных значительным возрастанием нагрузок на системы электроснабжения, неисправностью печного, газового или электрооборудования, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

Сельхозпроизводителям и владельцам подсобных хозяйств стоит подготовиться к неблагоприятным погодным условиям. Минусовая температура может погубить сельскохозяйственные культуры. Также особое внимание на изменение погодных условий должны обратить автомобилисты, особенно если они запланировали дальние поездки.

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