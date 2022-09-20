Прокуратура Комсомольска проводит проверку в связи с аварией с участием четырех школьниц Фото: ГИБДД по Хабаровскому краю

Авария случилась ночью 19 сентября в Комсомольске. Все началось в момент, когда четыре девушки (две 13-летние, 15 и 16 лет) около 2:40 отправились ночью за шаурмой. Когда они шли по безлюдной улице, напротив остановилась «Тойота Кариб».

В салоне сидели двое мужчин, от которых исходил сильный запах перегара. Они предложили подвезти несовершеннолетних, а те согласились. Двигаясь в сторону Амурской, водитель потерял управление, из-за чего машина вылетела с дороги и перевернулась. Пострадали подростки и владелец иномарки, который в момент ДТП сидел на пассажирском сиденье. 21-летний водитель уцелел.

- Прокуратура начала проверку органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Результаты проводимого предварительного расследования поставлены на контроль прокуратуры города.

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