В Хабаровском крае изъяли осетров, лососей и черную икру Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В рамках операции «Путина-2022» сотрудники полиции Хабаровского края задержали 36-летнего местного жителя и 25-летнего жителя поселка Новобурейск. В катере задержанных полицейские нашли три осетра и восемь килограммов 700 граммов черной икры. Улов был изъят.

- Во втором случае оперативники задержали 46-летнего жителя села Дуди Ульчского района. Он без разрешительных документов добыл 20 экземпляров рыб лососевых видов, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконная добыча и оборот особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную Книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации» и «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

Осетров отпустили обратно в водоем, а катера, моторы, сети и черную икру поместили на ответственное хранение. Незаконно добытый лосось уничтожен на месте.

Все подозреваемые знали, что ловят рыбу незаконно. С них взяли обязательство о явке в суд. Все фигуранты дела, кроме 25-летнего мужчины, ранее привлекались к уголовной ответственности.

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