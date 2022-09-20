Фестиваль анимации «Анимур» пройдет в Хабаровске с 30 сентября по 2 октября Фото: Андрей АБРАМОВ

На следующей неделе в Хабаровске пройдет Международный фестиваль анимации «Анимур». С 30 сентября по 2 октября гостям покажут больше 70 российских, азиатских и мировых премьер, которые никогда не транслировались по ТВ или в Сети. В рамках мероприятия также проведут мастер-классы для аниматоров.

- На фестивале будут присутствовать знаменитые российские и зарубежные режиссеры, художники. Взрослых и юных зрителей ждут 278 фильмов из 42 стран мира. Зарегистрироваться на бесплатные сеансы нужно заранее на сайте фестиваля, - рассказали в минкультуры Хабаровского края.

Показы анимационных фильмов состоятся в двух городских кинотеатрах: «Совкино» и «Гигант».

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